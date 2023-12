RÖLLINGHAUSEN (cmü).

Hildesheim (ots) - Am 31.12.2023 gegen 07:45 Uhr wurden die Feuerwehren Röllinghausen, Föhrste zu einem Brand eines Containers in die Röllinghäuser Straße "Am Thie" alarmiert. Vor Ort wurde ein Altpapiercontainer in Vollbrand festgestellt. Zudem wurde ein weiterer Brand an einem, auf dem angrenzenden Privatgrundstück stehenden, PKW festgestellt. Durch die Feuerwehr wurden die beiden Brände schnell gelöscht. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt ca. 1000EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet darum, dass Zeugen sich melden, die im o.a. Zeitraum verdächtige Feststellungen gemacht, oder Personen gesehen haben.