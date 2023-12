Sarstedt (tko) Ein unbekannter Täter drang in der Zeit von Montag, 04.12.2023, 22.00 Uhr, bis Dienstag, 05.12.2023, 06.00 Uhr, nach Einschlagen einer Seitenscheibe in einen PKW BMW ein, der in der Straße Am Sonnenkamp geparkt war.

Hildesheim (ots) - Aus dem PKW wurden das Lenkrad, die Tachoeinheit, das Navigationssystem und die dazugehörige Bedieneinheit entwendet.

Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.