Schellerten / Wendhausen (web) - Im Zeitraum von Samstag 20:30 Uhr bis zum Sonntag 13:30 Uhr drangen derzeit unbekannte Täter in das Vereinsheim des SV Wendhausen ein.

Hildesheim (ots) - Das Sportgelände befindet sich entlang der Goslarschen Landstraße, auf der Seite zum Wald hin.



Die unbekannten Täter drangen gewaltsam über ein Fenster in das Vereinsheim ein. Zudem wurde die Gerätegarage des Vereins gewaltsam geöffnet.

Es wurde eine geringe Menge Bargeld, diverse alkoholische Getränke

**Spirituosen** sowie diverse Gartengeräte entwendet. Darunter befanden sich u. a. ein Aufsitzrasenmäher und zwei Benzinrasenmäher.



Der Gesamtschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.



Die unbekannten Täter müssen ein Fahrzeug vor Ort gehabt haben, um die Gegenstände abzutransportieren. Daher könnten Personen unbewusst wichtige Beobachtungen gemacht haben.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) in Verbindung zu setzen.