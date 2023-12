BAD SALZDETFURTH (lud)

Hildesheim (ots) - In dem Zeitraum vom 13.12.2023, 17:00 Uhr, bis zum 14.12.2023, 07:00 Uhr, drangen derzeit unbekannte Täter in die Räumlichkeiten der Lammetal Grundschule in der Straße Am Mühlenbusch in Bad Salzdetfurth ein.



Nach bisherigem Ermittlungsstand hebelten die unbekannten Täter ein neben dem Haupteingang befindliches Bürofenster gewaltsam auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten der Grundschule.



Im Inneren der Grundschule wurden Räumlichkeiten und diverse Schränke durchsucht. Entwendet wurde ein Tresor samt Bargeld. Weiteres Diebesgut ist bisher nicht bekannt.



Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 650 Euro.



Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder in dem oben genannten Zeitraum etwas Auffälliges an der beschriebenen Örtlichkeit festgestellt haben, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.