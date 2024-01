Sarstedt- (jb) In ein Einfamilienhaus in der Graf-Zeppelin- Str.

Hildesheim (ots) - drangen zwei bislang unbekannte männliche Täter am 03.01.24, gg. 17:49 Uhr ein, während der Hausbesitzer beim Einkauf war.

Die Täter betraten vermutlich über die Breslauer Straße den Garten des Grundstücks und zerstörten hiernach das Glas der Terrassentür, um in das Haus einzudringen. Hierbei wurden die beiden Täter durch eine Überwachungskamera videografiert.

Die Täter durchsuchten mehrere Räume des Hauses und entwendeten Schmuck und Silbermünzen. Hiernach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Videoaufnahmen werden im Rahmen der Ermittlungen nun ausgewertet.

Zeugen die zwei oder mehr verdächtigen Personen zur Tatzeit in der Graf-Zeppelin-Str. oder Breslauer Str. bemerkt haben, werden gebeten die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel. : 05066/9850.