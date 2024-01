Hildesheim (bli) - Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstag, 30.12.2023, 20.00 Uhr, bis 31.12.2023, 14.45 Uhr, durch Einschlagen einer Glasscheibe in ein Fahrradgeschäft in der Osterstraße ein.

Hildesheim (ots) - Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und Diebesgut im bislang noch nicht bekannten Umfang wurde entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer 05121 / 939-115 in Verbindung zu setzen.