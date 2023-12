Giesen - Emmerke (tko) Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag, 22.12.2023, 16.45 Uhr, bis Mittwoch, 27.12.2023, 12.15 Uhr, in ein Firmengebäude in der Industriestraße ein.

Hildesheim (ots) - Sie verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude, indem sie eine Glastür aufbrachen.

Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld aus einer Geldkassette. Zur Höhe des entwendeten Bargeldbetrages können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.