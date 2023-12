SCHELLERTEN / OTTBERGEN (lud)

Hildesheim (ots) - Bislang unbekannte Täter nutzten im Zeitraum des 14.12.2023 von 13:30 Uhr bis 18:40 Uhr die Abwesenheit des Bewohners eines Wohnhauses in der Straße Zum Anger im Schellerter Ortsteil Ottbergen aus und drangen in dieses ein.



Zutritt in das Wohnhaus verschafften sich der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen des rückwärtig gelegenen Wohnzimmerfensters.



Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde Bargeld in Höhe eines unteren, vierstelligen Betrags entwendet. Weiteres Diebesgut ist bislang nicht bekannt.



Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder in dem oben genannten Zeitraum etwas Auffälliges an der beschriebenen Örtlichkeit festgestellt haben, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.