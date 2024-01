HILDESHEIM - (jpm) In der Albert-Einstein-Straße kam es am Dienstagabend (02.01.2024) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fußgänger, als dieser die Fahrbahn überquerte.

Hildesheim (ots) - Bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 24-jähriger Hildesheimer mit einem Chevrolet Kalos, gegen 19:20 Uhr, die Albert-Einstein-Straße in Richtung Wankelstraße. Auf Höhe des dortigen Lebensmittel-Großhandels kam es zu einer Kollision mit einem 28-jährigen Mann aus Hannover, der im Begriff war, die Fahrbahn zu überqueren.



Der Fußgänger wurde schwer verletzt. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er vom Rettungsdienst in ein Hildesheimer Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nach derzeitigen Erkenntnissen nicht bestehen.