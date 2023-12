Bad Salzdetfurth (web) - Am heutigen Morgen, zwischen 05:30 Uhr und 07:30 Uhr, soll es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Nutzer eines E-Bikes und einer Fußgängerin gekommen sein.

Hildesheim (ots) - Im o. g. Zeitraum befand sich eine 18jährige aus Bad Salzdetfurth auf dem Heimweg. Zum Unfallzeitpunkt befand sich die Frau am Fahrbahnrand der Straße "Auf der Hollig". Hier soll es zum Zusammenstoß mit dem Nutzer eines E-Bikes gekommen sein, welcher sich nach dem Zusammenstoß vom Unfallort entfernt habe.

In der Folge sei die 18jährige gestürzt und habe sich verletzt.

Gegen 07:30 Uhr wurde sie schließlich von einem Anwohner aufgefunden. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Hildesheim verbracht.



Derzeit sind die genauen Abläufe zum Unfallhergang noch unklar. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) in Verbindung zu setzen.