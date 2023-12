HILDESHEIM - (jpm) Am Abend des 23.11.2023 wurden in Hildesheim drei Menschen bei Messerangriffen zum Teil erheblich verletzt.

Hildesheim (ots) - Ein 37-jähriger dringend tatverdächtiger Mann wurde anschließend festgenommen und befindet sich seit dem 24.11.2023 in Untersuchungshaft.



Pressemitteilung vom 24.11.2023:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5657380



Am besagten Abend soll der Tatverdächtige mit einem Fahrrad vom Tatort in der Steuerwalder Straße geflohen sein. Bei seiner späteren Festnahme in der Fußgängerzone war der Mann fußläufig unterwegs. Der Verbleib des zur Rede stehenden Fahrrades ist bis heute unbekannt.



Nach vorliegenden Erkenntnissen handelt es sich dabei um ein silberfarbenes Klapprad der Marke "City Star".



Mit der Veröffentlichung von Fotos bitten die Ermittler die Bevölkerung um Hinweise zum Abstellort des Zweirades. Zwei der Bilder stammen aus einer Überwachungskamera. Bei dem dritten Foto handelt es sich um ein Beispielbild.



Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 05121/939-115 entgegengenommen.



Presseauskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim.