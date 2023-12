HILDESHEIM - HARSUM - (jpm) Nach vorangegangenen Streitigkeiten in einem Hildesheimer Club kam es am frühen Sonntagmorgen (10.12.2023) in Asel zu tätlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen, bei denen zwei Männer verletzt wurden.

Hildesheim (ots) - Pressemitteilung vom 10.12.2023, 15:41 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5668888



Intensive Ermittlungen erhärteten den Verdacht gegen einen 24-jährigen Hildesheimer, im Rahmen der gewaltsamen Tätlichkeiten mit einer scharfen Waffe Schüsse auf ein Auto abgegeben zu haben, in dem mehrere Menschen saßen. Wie schon berichtet, wurde dabei ein 26-jähriger Insasse mutmaßlich durch umherfliegende Scherben einer zerstörten Fahrzeugscheibe leicht verletzt.



Darüber hinaus steht der junge Mann im Verdacht, einen 40-Jährigen, der zum Umfeld der beiden Verletzten gehört, vermutlich mit derselben Waffe bedroht zu haben.



Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen führten zu einem raschen Erfolg. Der 24-Jährige wurde in einem Hildesheimer Hotel ausfindig gemacht, wo ihn Spezialkräfte in der Nacht zu Montag, 11.12.2023, um 00:45 Uhr festnahmen.



Die Tatwaffe wurde bislang nicht gefunden. Der Verdächtige schweigt zu den Vorwürfen.



Die Staatsanwaltschaft Hildesheim prüft derzeit die Voraussetzungen für einen Untersuchungshaftbefehl.



Die Ermittlungen wegen versuchtem Totschlag, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung dauern an.



Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.