HILDESHEIM (bef).

Hildesheim (ots) - Überhöhte Geschwindigkeit stellt nach wie vor eine der sogenannten Hauptunfallursachen dar. Bei den aktuellen wetterbedingten Straßenverhältnissen führen überhöhte Geschwindigkeiten besonders schnell zu Verkehrsunfällen.



Aufgrund dessen hat die Polizei Hildesheim am gestrigen Tag, den 29.11.2023, in den Nachmittagsstunden im Bereich des Kennedydamm Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei konnten zehn Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden, in diesen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei erlaubten 50 km/h wurde das schnellste Fahrzeug mit 73 km/h gemessen.