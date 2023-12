Alfeld OT Brunkensen (be) Am Donnerstag, 30.11.2023 zwischen 15:20 Uhr und 18:00 Uhr kam es in der Glenetalstraße in Brunkensen zu einem größeren Polizeieinsatz.

Hildesheim (ots) - Auslöser war ein 50jähriger Alfelder der seine 39jährige Nachbarin bedrohte. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme verhielt sich der augenscheinlich alkoholisierte Alfelder den eingesetzten Polizeibeamten des PK Alfeld gegenüber äußerst aggressiv, beleidigte und bedrohte diese. Der Beschuldigte trug ein Messer an seinem Gürtel und habe laut eigener Aussage Zugriff auf mehrere Waffen im Haus. Nach Hinzuziehung weiterer Kräfte aus den PKen Elze und Bad Salzdetfurth konnte der Beschuldigte in Gewahrsam genommen werden. Im Zuge des Polizeieinsatzes wurde die Glenetalstraße für einen Zeitraum von ca. 2 Stunden rund um den Einsatzort gesperrt.



Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten wurden mehrere Waffen sichergestellt.



Gegen den Beschuldigten werden wegen der geäußerten Bedrohungen und dem Verstoß gegen das Waffengesetz mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.