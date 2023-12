Harsum, Carl-Zeiss-Str.(al) Am Mittwoch den 20.12.23 in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr beschädigt ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beim ein- oder ausparken aus einer Parklücke des dortigen Rewe Marktes den neben ihm abgestellten grauen Golf an der linken Fahrzeugseite.

Hildesheim (ots) - Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 1000EUR. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu kontaktieren.