Alfeld (neu) - In den frühen Morgenstunden des 30.12.2023, gegen 03:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz bei der Diskothek "Sound" nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem 25-Jährigen aus Seesen und einem 19-jährigen aus Stadtoldendorf.

Hildesheim (ots) - Mitunter wurde der Eine durch den Anderen mit der Faust ins Gesicht geschlagen, als dieser am Boden lag.



Da beide zuvor unangenehm in der Diskothek aufgefallen waren, wurden sie bereits im Vorfeld durch den örtlichen Sicherheitsdienst der Lokalität verwiesen. Inwiefern noch in der Diskothek Straftaten begangen wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen.