HILDESHEIM (bef).

Hildesheim (ots) - Am heutigen Morgen ist es auf dem Hildesheimer Weihnachtsmarkt zu einem Einbruch in einen Verkaufsstand gekommen.



Nach bisherigen Erkenntnissen meldete sich gegen 06:30 Uhr eine Zeugin bei der Polizei und teilte mit, dass eine Person sich an einer Verkaufsbude auf dem Marktplatz zu schaffen mache. Die nach kurzer Zeit eintreffenden Polizeikräfte konnten einen 26-jährigen Hildesheimer antreffen, der sich gewaltsam Zutritt zu dem Stand verschafft hatte und mehrere Lebensmittel entwendete.



Der Mann wurde festgenommen und zur Polizeidienststelle verbracht. Aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung wurde ihm im weiteren Verlauf durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, danach durfte der Mann gehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.