HILDESHEIM (bef).

Hildesheim (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 01.12.2023, 18:00 Uhr, und dem 02.12.2023, 09:00 Uhr, ist es auf einem Parkplatz in der Von-Ketteler-Straße in Hildesheim zu einer Sachbeschädigung an mehreren Pkw gekommen.



An drei geparkten Fahrzeugen wurden durch bislang unbekannte Täter die Außenspiegel beschädigt. Dadurch wurden nach ersten Schätzungen Schäden in unterer dreistelliger bis unterer vierstelliger Höhe verursacht. Die Täter konnten im Anschluss unerkannt flüchten.



Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.