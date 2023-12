HILDESHEIM - (jpm) Ein 27-jähriger Hildesheimer wurde in der Nacht zu Donnerstag, 28.12.2023, im Stadtteil Himmelsthür von zwei bislang unbekannten Tätern zusammengeschlagen und verletzt.

Hildesheim (ots) - Nach ersten Erkenntnissen traf der 27-Jährige auf seinem Nachhauseweg, gegen 00:50 Uhr, in der Von-Ketteler-Straße auf zwei junge Männer, die ihn ohne Vorwarnung angegriffen haben sollen. Dabei sollen die Unbekannten das Opfer mit Schlägen und Tritten traktiert haben.



Ein Anwohner, der in seiner Wohnung zunächst auf Lärm aufmerksam geworden sei und daraufhin aus dem Fenster geschaut habe, sei dem Opfer anschließend zu Hilfe geeilt.



In der Zwischenzeit seien die beiden Täter, zu denen gegenwärtig keine weitere Beschreibung vorliegt, in Richtung Winkelstraße davongelaufen.



Der 27-Jährige wurde von einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Hildesheimer Krankenhaus gebracht.



Die Polizei Hildesheim ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 zu melden.