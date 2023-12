In der Nacht von So., 10.12.23 auf Mo., 11.12.23, wurde von einem Grundstück in Nordstemmen ein Trecker gestohlen.

Hildesheim (ots) - Der bisher unbekannte Täter fuhr mit dem Trecker nach Barnten und kam gegen 01.30 Uhr im Ort auf der Landesstraße von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei zwei Straßenbäume.

Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle.

Weil bei dem Trecker Betriebsstoffe ausliefen, war die Feuerwehr vor Ort und der Trecker musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Trecker gesehen haben oder sonst Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt, Tel. 05066-9850 zu melden.