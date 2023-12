Nordstemmen, Berliner Straße (al).

Hildesheim (ots) - In der vorgenannten Straße steht am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt ein Wohnmobil. In der Zeit zwischen Samstag, 16.12.23, 10:00 Uhr und Sonntag, 17.12.23, 13:00 Uhr streift ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem unbekannten Fahrzeug beim Passieren das Wohnmobil an der vorderen linken Ecke. Es entsteht ein geschätzter Schaden von ca. 800 EUR. Wer Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.