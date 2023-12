Hildesheim (bli) - Durch die Feuerwehr Hildesheim wurde am Silvestermorgen gegen 08.50 Uhr festgestellt, dass in der Hermann-Seeland-Straße und in der Jordanstraße diverse Pkw im Halteverbot geparkt sind und eine Durchfahrt mit Einsatzfahrzeugen dadurch nicht mehr möglich ist.

Hildesheim (ots) - Bei einer sich anschließenden Überprüfung durch die Hildesheimer Polizei wurden insgesamt 14 geparkte Pkw in ausgewiesenen Halteverbotsbereichen vorgefunden.

Gegen alle 14 Betroffenen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie müssen nun mit einem Verwarngeld rechnen.

10 Kfz-Halter konnten durch die Polizei telefonisch oder persönlich kontaktiert werden. Sie zeigten größtenteils Einsicht und entfernten unverzüglich ihre Pkw. Für vier Pkw wurde ein Abschleppdienst angefordert, da die Halter nicht erreicht werden konnten. Während ein Kfz-Halter dann doch noch eigenständig zu seinem Pkw kam und diesen entfernte, wurden die anderen drei Pkw durch den Abschleppdienst aus dem Verbotsbereich entfernt.

Die Polizei appelliert dringend an Fahrzeugverantwortliche, ihre Kfz ordnungsgemäß zu parken, auch wenn der Parkraum durch Baustellen oder andere Gegebenheiten eventuell eingeschränkt ist.

Gefährden Sie nicht durch Falschparken die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitmenschen!

Die Durchfahrt für Rettungsdienst, Feuerwehr und andere Einsatzfahrzeuge muss jederzeit und erst recht an Silvester gewährleistet sein.