Alfeld (neu) - Am 01.01.2024, um 17:05 Uhr, kam es im Alfelder Ortsteil Wispenstein zu einem Verkehrsunfall, infolgedessen sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Hildesheim (ots) - Zur o.a. Zeit befuhr ein Pkw (mutmaßlich dunkler VW Touran) mit einem Anhänger die Straße Wegelange stadtauswärts in Richtung B3. Während der Fahrt löste sich der Anhänger vom Pkw und kollidierte anschließend mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Fahrer des Tourans hielt an, stieg aus und betrachtete den entstandenen Schaden.



Ein Zeuge, welcher auf dem Gehweg mit seinem Hund zu dieser Zeit spazieren ging, hatte den Unfall gesehen und unterhielt sich noch kurz mit dem Unfallverursacher. Unter dem Hinweis den Hund schnell wegzubringen und anschließend zurückzukehren, um ihm zu helfen, ging der Zeuge wenige Meter weiter. Als er sich umdrehte, verließ der Unfallverursacher mit quietschenden Reifen die Unfallstelle.



Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Anhänger seit September 2023 nicht mehr zugelassen ist. Der Anhänger wurde nachfolgend durch ein örtliches Abschleppunternehmen abgeschleppt und in Verwahrung genommen. Die Ermittlungen zum ehemaligen Halter des Anhängers dauern an. Gegen den Unfallverursacher wurden entsprechende Strafverfahren aufgrund des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz/ Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.



Der Unfallverursacher wurde wie folgt beschrieben:



- männlich - ca. Mitte 50 - ca. 190 cm groß - schlanke Statur -

südländisches Aussehen - Glatze - Bekleidung: schwarze Jacke,

schwarze Hose



Weitere Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise zum unbekannten Unfallverursacher, bzw. VW Touran geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 in Verbindung zu setzen.