Sarstedt (blk) - Im Zeitraum vom 02.12.2023 bis 08.12.2023 führte das Polizeikommissariat Sarstedt in enger Zusammenarbeit mit Einsatzkräften aus Hildesheim und der Bereitschaftspolizei Hannover im gesamten Zuständigkeitsbereich eine Verkehrssicherheitswoche durch.

Hildesheim (ots) - Der Schwerpunkt der Sicherheitswoche lag vor allem in der Bekämpfung der Hauptunfallursachen. Hierfür wurden neben Geschwindigkeitsmessungen, ganzheitlichen Verkehrskontrollen und Kontrollen des Radverkehrs auch präventive Überwachungen des Schulwegs durchgeführt.

Bei mobilen und stationären Kontrollen wurden im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche 362 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei konnten 12 Verkehrsstraftaten und 321 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet werden.

Bei den festgestellten Straftaten handelte es u.a. um 4 Fahrten ohne Fahrerlaubnis, 3 Fahrten unter Alkoholeinfluss sowie Verstöße gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz. Gegen die fahrzeugführenden Personen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bei den Verkehrsordnungswidrigkeiten handelte es sich u.a. um 185 Geschwindigkeitsverstöße. Die festgestellte Höchstgeschwindigkeit betrug vorwerfbar 91 km/h bei zulässigen 50 km/h. Auf die fahrzeugführende Person kommt ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, 2 Punkte im Fahreignungsregister Flensburg sowie ein 1-monatiges Fahrverbot zu.

Weiterhin wurden 12 Verstöße gegen das Anlegen von Sicherheitsgurten, 16 Verstöße durch das Benutzen von Mobiltelefonen während der Fahrt und 108 sonstige Ordnungswidrigkeiten geahndet.



Die Verkehrssicherheitswoche wurde durch einen Präventionsbeamten der Polizeiinspektion Hildesheim begleitet. Der Präventionsbeamte konnte mit Bürgerinnen und Bürgern in den direkten Austausch kommen. Durch das Präventionsteam wurden neongelbe Fahrräder in Sarstedt aufgestellt, die auf die Gefahren für Radfahrende im Straßenverkehr aufmerksam machen.

Trotz der positiven Resonanz bei den Verkehrsteilnehmenden weist die Polizei Sarstedt auf Grund der Vielzahl an Geschwindigkeitsverstößen nochmals darauf hin, dass insbesondere bei den zur Zeit herrschenden Witterungsverhältnissen eine Reduzierung der eigenen Geschwindigkeit zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden beiträgt.

Das Polizeikommissariat Sarstedt wird daher auch in Zukunft für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden verstärkte Kontrollen durchführen.