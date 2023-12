SCHELLERTEN/DINKLAR (rie).

Hildesheim (ots) - Am Abend des 24.12.23, gegen 21:00 Uhr, löste ein 34-jähriger Mann einen Polizeieinsatz in der Ortschaft Dinklar aus. Dieser befand sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation.



Nachbarn hatten die Polizei verständigt und meldeten eine lautstarke und anhaltende Lärmbelästigung durch den 34-Jährigen. Dieser soll in seiner Wohnung herumgeschrien und randaliert haben.



Mehrere Polizeikräfte aus Hildesheim, Bad Salzdetfurth sowie Sarstedt wurden vor Ort eingesetzt. Ein Zugang zu dem Verursacher war aufgrund seines psychischen Zustands bzw. seiner Emotionalisierung zunächst nicht möglich. Hinter der verschlossenen Wohnungstür zeigte er ein aggressives und lautstarkes Verhalten.



Parallel erlangte die Polizei Kenntnis von einem möglichen Waffenbesitz des 34-Jährigen. Aufgrund dessen wurde das Wohnobjekt evakuiert und weiträumig abgesperrt.



Im weiteren Verlauf ist es den eingesetzten Polizeikräften dann gelungen, dass die Person seine Wohnungstür freiwillig öffnet und diese verlässt.



Bei seiner Ingewahrsamnahme leistete er ggü. den Polizeikräften Widerstand.



Er wurde nach Hinzuziehung eines Notarztes in ein Fachkrankenhaus eingewiesen.



Bei der anschließenden Durchsuchung wurden diverse Hieb- und Stichwaffen, verbotene Gegenstände sowie Druckluftwaffen aufgefunden. Eine scharfe Schusswaffe befand sich nicht darunter.



Die Ermittlungen dauern an.