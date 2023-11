(hem)Das Polizeikommissariat Elze führte in der vergangenen Woche im Hinblick auf die Verkehrssicherheitsarbeit sowie Präventionsarbeit vermehrt Kontrollen im gesamten Einsatzgebiet durch.

Hildesheim (ots) - Im Rahmen der Verkehrsüberwachung konnten zahlreiche Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, das Straßenverkehrsgesetz und gegen die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung festgestellt werden. Dabei machten Geschwindigkeitsverstöße und die Benutzung des Mobiltelefons während der Fahrt einen großen Teil aus. Die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit hat immer noch einen erheblichen Anteil bei der Entstehung von Verkehrsunfällen. Gleiches gilt für die Benutzung des Mobiltelefons während der Fahrt. Zudem konnten zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt werden. Dies liegt dann vor, wenn bei einem Kraftfahrzeug kein erforderlicher Versicherungsschutz besteht.

Anlässlich der Kontrollwoche bestreiften die Beamten des Polizeikommissariats Elze vermehrt die Wohngebiete in Gronau (Leine), Elze und Eime. Hierzu gehören selbstverständlich auch die jeweilig angegliederten Ortschaften. Besonders mit Beginn der dunklen Jahreszeit häufen sich die Wohnungseinbrüche in Deutschland. Daher ist Einbruchsschutz ein wichtiger Aspekt, um die Sicherheit von Wohnungen und Häusern zu gewährleisten. Es gibt verschiedene Maßnahmen, die ergriffen werden können, um das Risiko eines Einbruchs zu minimieren. Täter nutzen die Dunkelheit, um sich unbemerkt Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen. Deshalb ist die Beleuchtung rund um das Haus oder die Wohnung ein wichtiger Aspekt zum Thema Einbruchschutz. Gut beleuchtete Bereiche können potentielle Einbrecher abschrecken. Bewegungsmelder und Timer für die Außenbeleuchtung können dabei helfen, eine konstante Beleuchtung zu gewährleisten, auch wenn niemand zuhause ist. Aber auch sicherheitsbewusstes Verhalten und solide mechanische Sicherungstechnik (z.B. Zusatzschlösser) haben beim Thema Einbruchschutz einen hohen Stellenwert und bieten dem potentiellen Einbrecher Widerstand. Neben technischen Maßnahmen ist es auch wichtig, auf das eigene Verhalten zu achten. Demnach sollten Türen und Fenster immer geschlossen und verschlossen sein, auch wenn man nur kurz das Haus verlässt. Denn gekippte Fenster werden als offene Fenster gewertet. Falls das Haus oder die Wohnung über längere Zeit verlassen wird, sollte das Objekt auch bei Abwesenheit bewohnt aussehen. Bitten Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn um die Leerung des Briefkastens und die Betätigung der Rollläden während Ihrer Abwesenheit. Die Beamten des Streifendienstes sowie die Beamten des Ermittlungsdienstes nutzten am Freitag den Gronauer Wochenmarkt, um die Bürger in einem persönlichen Gespräch für den Einbruchsschutz zu sensibilisieren. Hierfür wurden themenbezogene Flyer und Prospekte ausgehändigt.

Ein weiteres großes Themenfeld der vergangenen Woche war die Präventionsarbeit im Hinblick auf Taschendiebstähle in Supermärkten. Taschendiebstähle sind eine Form der Kriminalität, die Menschen in jeder Altersgruppe betreffen können. Um sich vor Taschendiebstählen in Supermärkten zu schützten, gibt es einige einfache und effektive Maßnahmen, die man ergreifen kann. Hierbei ist es besonders wichtig, dass die eigenen Wertsachen besonders dicht am Körper getragen werden sollten. (Hand-)Taschen, die an einem Einkaufswagen hängen, sind für potentielle Diebe ein leichtes Ziel. Denn für einen geübten Taschendieb reicht ein Moment der Unachtsamkeit oft schon aus, um mit einem gezielten Griff das Portemonnaie zu entwenden. Des Weiteren nutzen Taschendiebe oft Ablenkungsmanöver, um die Wertsachen ihre Opfer zu entwenden. Seien Sie daher besonders achtsam, wenn Sie jemand unerwartet anspricht und ablenkt. Beamte der Polizei Elze bestreiften fußläufig die örtlichen Supermärkte, um die Bürger auf die zuvor genannten Maßnahmen gegen Taschendiebstahl aufmerksam zu machen.