HILDESHEIM (bef).

Hildesheim (ots) - Die dunkle Jahreszeit geht erfahrungsgemäß mit einem Anstieg von Einbrüchen in Häuser und Wohnungen einher. Aus diesem Grund führt die Polizei Hildesheim auch in diesem Jahr verstärkt Präventionsmaßnahmen in diesem Themenbereich durch.



Durch Polizeibeamte werden Wohngebiete bestreift und anlassbezogen Kontrollen durchgeführt. Außerdem führen die Beamten Gespräche mit den Anwohnern zum Thema Einbruchschutz und verteilen Informationsflyer, um diesbezüglich zu sensibilisieren.

Auch am gestrigen Tage, den 29.11.2023, waren Einsatzkräfte der Hildesheimer Polizei in verschiedenen Wohngebieten zum Thema Prävention vor Einbruchdiebstählen unterwegs.



Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter:



https://www.polizei-beratung.de/



https://www.k-einbruch.de/