(sud) Zeugen, die Hinweise zu den nachfolgend aufgeführten Straftaten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel.: 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Hildesheim (ots) - 1) Verdacht auf Gefährdung des Straßenverkehrs im Zusammenhang mit

einem Überholvorgang auf der B1 zwischen Elze und Burgstemmen



Am Donnerstag (21.12.2023) soll es gegen 09:15 Uhr auf der B1 zwischen Elze und Burgstemmen in einer langgezogenen Rechtskurve vor dem "Rastplatz bei den Sühnesteinen" zu einem riskanten Überholmanöver gekommen sein. Ein aus Burgstemmen kommender schwarzer Mercedes, welcher in Richtung Elze fuhr, soll trotz Gegenverkehr einen LKW überholt haben. Aufgrund dessen sei ein entgegenkommender weißer VW zu einer Notbremsung gezwungen worden.



2) Körperverletzung und Sachbeschädigung zum Nachteil einer

Hundehalterin in Banteln



Am Donnerstag (21.12.2023) kam es gegen 20:30 Uhr im Gronauer Weg in Banteln zu Streitigkeiten zwischen einem bislang noch unbekannten Mann und einer Frau, die mit ihren Hunden spazieren gegangen ist. Im Rahmen dessen trat der Mann einen der Hunde von der Frau und schubste diese anschließend zweimal, sodass sie stürzte und ihre Brille verlor.