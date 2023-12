HOHENEGGELSEN / STEINBRÜCK (erb).

Hildesheim (ots) - Am 03.12.2023 kam es zu einem Einsatz auf der Bundesstraße 1 zwischen Hoheneggelsen und Steinbrück (Gemeinde Söhlde).



Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein Sattelzug die B1 von Steinbrück nach Hoheneggelsen. Die hinter ihm fahrenden Verkehrsteilnehmer bemerkten eine starke Rauchentwicklung ausgehend von der Sattelzugmaschine. Couragiert überholten sie das Gespann, bremsten es aus und machten den Fahrzeugführer auf den Rauch aufmerksam. Dieser alarmierte anschließend gegen 22:45 Uhr die Feuerwehr.



Die Freiwilligen Feuerwehren aus Hoheneggelsen, Steinbrück, Mölme, Söhlde, Feldbergen und Groß Himstedt, ein Rettungswagen und eine Streife der Polizei Bad Salzdetfurth rückten anschließend zur B1 aus. Ursächlich für die Rauchentwicklung war augenscheinlich ein Defekt in der Bremsanlage des Kraftfahrzeugs. Die Feuerwehren konnten die stark qualmende Bremsanlage abkühlen und so einen unmittelbar bevorstehenden Fahrzeugbrand verhindern.



Zu einem Fremdschaden oder Verletzten kam es nicht.



Für die Dauer des Einsatzes ist die Bundesstraße kurzzeitig für den öffentlichen Straßenverkehr vollgesperrt worden.



Die Polizei bedankt sich bei den Verkehrsteilnehmern, die durch ihr schnelles Handeln offenbar den Brand des Sattelzugs verhindert haben.