RÖLLINGHAUSEN (cmü).

Hildesheim (ots) - Am 30.12.2023 um 23:25 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand im Schützenweg in Röllinghausen gemeldet. Das Feuer wurde in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses entdeckt. Alle Personen entfernten sich anschließend unverletzt aus dem Gebäude. Die Löschmaßnahmen erfolgten durch die Feuerwehren aus Alfeld, Röllinghausen und Gerzen. Der entstandene Sachschaden wurde auf 20000EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.