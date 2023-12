Bad Salzdetfurth.

Hildesheim (ots) - In der Nacht vom 08.12. auf den 09.12.23, kam es auf dem Gelände der Blockhütte Bad Salzdetfurth, in der Schachtstraße, zu einer Sachbeschädigung.

Wie die Polizei bislang ermitteln konnte, sind, in der genannten Zeit, bislang unbekannte Personen auf das Gelände gelangt.

Hier wurden anschließend im Bereich des Außengengeländes, vorhandene Bänke in eine nahegelegene Böschung geworfen und Grillelemente umgeworfen und hierbei beschädigt.

Der entstandene Schaden kann durch die geschädigte Arbeitsgemeinschaft der Altstadtfest AG bisher nicht genau beziffert werden.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer: 05063/9010, zu melden (Lö).