Sarstedt, Schützenstraße (Sti).

Hildesheim (ots) - Am 01.12.2023, gegen 13.55 Uhr stellt eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Sarstedt in der Schützenstraße einen parkenden Pkw fest, bei welchem offenbar die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen wurde. Bei dem tatbetroffenen Pkw handelt es sich um einen grauen 1er BMW. Zeugen zu dieser Sachbeschädigung werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.