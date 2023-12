SCHELLERTEN - (jpm) Ein angeblicher Kriminalpolizist brachte eine Seniorin aus Dingelbe am vergangenen Freitag (01.12.2023) dazu, Geld und Schmuckgegenstände vor ihrem Haus zu deponieren, da sie angeblich Opfer eines Überfalls werden sollte.

Hildesheim (ots) - Eine unbekannte Person holte die Gegenstände anschließend ab. Die Polizeiinspektion Hildesheim möchte in diesem Zusammenhang zum einen wiederholt vor dieser Betrugsmasche warnen und sucht zum anderen Zeugen, denen der oder die Abholerin möglicherweise aufgefallen ist.



Bisherigen Ermittlungen zufolge erhielt die Frau am späten Freitagvormittag einen Anruf, bei dem sich eine männliche Person als Kriminalbeamter ausgab. Dieser berichtete, dass es in der Nachbarschaft einen Überfall gegeben habe und Erkenntnisse vorlägen, wonach die Seniorin ebenfalls im Fokus der Täter stehe. Aus diesem Grund sollten die Wertgegenstände der Frau von der Polizei abgeholt und gesichert werden.



Der Unbekannte frage die Dame nach ihren Vermögensverhältnissen aus und gab ihr im weiteren Verlauf Anweisungen, wie sie Geld und Schmuck verpacken und draußen ablegen soll. Am Abend wollte er sich dann noch einmal bei der Seniorin melden.



Der Täter wirkte offenbar dermaßen überzeugend auf die Geschädigte ein, dass sie ihm Glauben schenkte und seinen Anweisungen Folge leistete.



Als am Abend jedoch der angekündigte Anruf ausblieb, meldete sich die Seniorin selbst bei der Polizei und erfuhr so, dass sie von Betrügern hereingelegt worden ist.



Die zuständigen Ermittler fragen nun, wem ab den Mittagsstunden des letzten Freitags in Dingelbe eventuell verdächtige bzw. ortsfremde Personen aufgefallen sind, die als Abholer oder Abholerin in Frage kommen. Möglicherweise ist diese Person mit einem Auto oder einem Taxi angereist und wieder gefahren.



Hinweise werden unter der Telefon-Nr. 05121/939-115 erbeten.