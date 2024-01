ALFELD (cmü).

Hildesheim (ots) - In der Silvesternacht wurden der Polizei Alfeld mehrere Sachbeschädigungen gemeldet.



Im Zeitraum vom 30.12.2023 21:00 Uhr bis zum 31.12.2023 17:00 Uhr wurde in der Perkstraße die Heckscheibe eines weißen Skoda Octavia beschädigt.



Gegen 03:00 Uhr wurden mehrere Personen durch einen Zeugen dabei beobachtet, wie sie in der Dr.-Jasper- Straße in Delligsen Feuerwerkskörper in Briefkästen steckten. Vier Briefkästen wurden dabei beschädigt. Die Jugendlichen hatten sich beim Eintreffen der Beamten vom Tatort entfernt. An einem Tatort wurde eine Jacke zurückgelassen. In dieser wurden Feuerwerkskörper festgestellt. Diese waren aufgrund der Klassifizierung in Deutschland nicht zugelassen.



Gegen 05:00 Uhr wurden zwei Personen von einer Zeugin dabei beobachtet, wie sie in der Sülbachstraße in Freden eine Fensterscheibe eines leerstehenden Gebäudes zerstörten. Die Personen entfernten sich direkt nach der Tat in unbekannte Richtung.



Gegen 06:00 Uhr wurde gemeldet, dass in Wispenstein in der Pappelstraße der Spender von Hundekotbeuteln augenscheinlich mit Feuerwerkskörpern beschädigt wurde.



Aufgrund der Beschädigungen wurden Strafanzeigen gefertigt. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 2000EUR geschätzt. Im Fall der nicht zugelassenen Feuerwerkskörper wurde ein Strafverfahren nach dem Sprengstoffgesetz eingeleitet. Zeugen die Angaben zu den Taten, oder verdächtigen Umständen machen können werden gebeten sich bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181 8073 0 zu melden.



Zudem musste in zwei Fällen die Feuerwehr Alfeld aufgrund von Bränden ausrücken.



Um 20:15 Uhr stellte ein Mitarbeiter eines Alfelder Seniorenheims in der Straße Antonianger einen brennenden Mülleimer fest. Dieser befand sich im Zimmer einer Bewohnerin. Der Mitarbeiter unternahm einen Löschversuch. Letztlich wurde der Mülleimer durch die Feuerwehr gelöscht. Eine 81-jährige Bewohnerin wurde aufgrund einer Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.



Um 00:30 Uhr wurde die Feuerwehr Alfeld in den Nelly-Sachs-Weg nach Alfeld alarmiert. Dort brannten ca. drei Meter einer Hecke.



Die Ermittlungen zur Brandursache dauern in beiden Fällen an.