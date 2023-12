HILDESHEIM - (jpm) Am Dienstagmorgen, 19.12.2023, sorgte eine sich fortbewegende Versammlung mit Traktoren zu teils erheblichen Beeinträchtigungen im Berufsverkehr.

Hildesheim (ots) - Gegen 07:30 Uhr wurden der Polizei langsam fahrende Traktoren auf der B 1 aus Richtung Emmerke kommend und sich in Richtung Hildesheim bewegend gemeldet.



Daraufhin entsandte Fahrzeuge des Einsatz- und Streifendienstes nahmen den aus 10 Traktoren bestehenden Konvoi auf der Schützenallee in Höhe der Römerringbrücke auf. Vor dem Hintergrund anderer, bundesweiter Proteste von Landwirten aus Anlass der Kürzungen von Agrarsubventionen bzw. der Abschaffung der Steuervorteile in der Landwirtschaft wurde die Aktion als Versammlung im Sinne des Niedersächsischen Versammlungsgesetztes gewertet und fortan von der Polizei begleitet.



Der weitere Verlauf der Versammlung führte über die Kaiserstraße und die Bismarckstraße bis zum Berliner Kreisel. Nachdem die Teilnehmenden diesen zweimal umrundet hatten, ging es auf derselben Strecke wieder zurück nach Emmerke, wo die Versammlung gegen 09:00 Uhr beendet wurde.