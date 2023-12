Am Freitag, den 15.12.2023, stellte ein Landwirt aus der Gemeinde Duingen über 50 Altreifen fest, welche achtlos im Straßengraben entsorgt worden waren.

Hildesheim (ots) - Der Tatort befindet sich direkt an der K409 auf der Strecke zwischen den Ortsteilen Hoyershausen, Lübbrechtsen und Deinsen.

Der Anzahl und Beschaffenheit der Reifen lassen vermuten, dass es sich um Bestände aus einem Gewerbe handelt.

Auf einem der Reifen befindet sich ein markanter Schriftzug aus weißer Kreidefarbe. [Bild]

Gibt es Zeugen des Vorfalls? Erkennt jemand seine Schrift oder Teile des eigenen Namens wieder und kann Hinweise zum Entsorgungsbetrieb geben?

Bei dem Reifen handelt es sich um einen Nexen Winterreifen in den Dimensionen 195/65 R15.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld unter der Rufnummer 05181/80730 zu melden.



Vielen Dank für Ihre Mithilfe!