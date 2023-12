HILDESHEIM (bef).

Hildesheim (ots) - Am Abend des 16.12.2023 gegen 21:00 Uhr wurde die Hildesheimer Polizei zu einem Universitätsgelände in der Lübecker Straße in Hildesheim gerufen. Dort sollten sich mehrere unbekannte Personen unerlaubt aufhalten.



Vor Ort wurde festgestellt, dass sich die unbekannten Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Gebäude verschafft und im Gebäude mehrere Schäden verursacht haben. Vor dem Gebäude wurde außerdem ein verbotenes Symbol ("Hakenkreuz") mit Farbe auf dem Boden angebracht.

Anschließend flohen die Täter unerkannt, sie konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen vor Ort nicht mehr angetroffen werden.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.