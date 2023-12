HILDESHEIM - (jpm) Obwohl das Wetter am heutigen Freitagvormittag (29.12.2023) zu wünschen übrig ließ, führten 30 Beamtinnen und Beamte in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 11:45 Uhr eine Verkehrskontrolle an der Berliner Straße in Höhe der Einmündung zum Sauteichsfeld durch.

Hildesheim (ots) - Die Einsatzkräfte überprüften insgesamt 230 Fahrzeuge und deren Fahrer bzw. Fahrerinnen. Das Hauptaugenmerk der Kontrolle war dabei auf die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer gerichtet.

So wurde ein Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss stand. Die Weiterfahrt wurde in diesem Fall untersagt, eine Blutprobenentnahme veranlasst und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.



Einem weiteren Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, nachdem festgestellt worden war, dass der Mann nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Auch in diesem Fall wurde eine Anzeige gefertigt.



Zwei ältere Fahrer erweckten bei den Polizeikräften Zweifel an der Eignung zum sicheren Führen von Kraftfahrzeugen, sodass die zuständige Fahrerlaubnisbehörde hierüber in Kenntnis gesetzt wird. Auch die beiden Fahrer durften ihre Fahrt nicht fortsetzen.



Darüber hinaus wurden diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und verwarnt.



Derartige Kontrollen erfüllen keinesfalls einen Selbstzweck, sondern sind erfahrungsgemäß ein probates Mittel, um der Verursachung von Verkehrsunfällen entgegenzuwirken. Aus diesem Grund setzt die Polizeiinspektion Hildesheim auch im kommenden Jahr auf gleichgelagerte Kontrollen von Verkehrsteilnehmern.