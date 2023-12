HILDESHEIM - (wal)

Hildesheim (ots) - Am Freitag, den 15.12.2023, in der Zeit von 12:30 bis 19:00 Uhr, führten insgesamt 16 Beamte der Polizeiinspektion Hildesheim mobile sowie 2 stationäre Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung zur Drogen- und Alkoholerkennung im Straßenverkehr im Stadtgebiet Hildesheim durch.



Im Zeitraum vom 13:00 bis 15:00 fanden mit allen eingesetzten Beamten Überprüfungen der Verkehrsteilnehmer im Bereich der Steuerwalder Straße, Höhe Walter-Gropius-Schule, Fahrtrichtung Sarstedt statt.



In der Zeit von 15:00 bis 17:00 Uhr wurden dann mobile Kontrollen im gesamten Stadtgebiet Hildesheim durchgeführt.



Von 17:00 bis 19:00 Uhr wurde erneut mit allen eingesetzten Beamten eine stationäre Kontrollstelle in der Senator-Braun-Allee, Ecke Börde Straße, Fahrtrichtung "Berliner Kreisel" eingerichtet.



Es wurden insgesamt 175 Fahrzeuge (170 Pkw, 1 E-Scooter, 3 Fahrräder, 1 Lkw) nach Selektion kontrolliert.

Zwei Fahrzeugführern wurde wegen des Verdachts auf Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel jeweils eine Blutprobe entnommen.



Daneben wurde gegen einen anderen Fahrzeugführer ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Seine ausländische Fahrerlaubnis berechtigte nicht mehr zum Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen, da er bereits länger als sechs Monate im Inland wohnt.



Weiterhin hatte ein Kraftfahrzeugführer Veränderungen an seinem Fahrzeug vorgenommen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt haben und an einem Fahrzeug war der TÜV-Termin überschritten.



Letztlich wurden noch fünf weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten im Verwarngeldbereich festgestellt (Verstöße gegen die Gurtpflicht).