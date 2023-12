HILDESHEIM - (jpm) Im Kreuzungsbereich Cheruskerring / Münchewiese kam es am Donnerstagabend, 21.12.2023, gegen 20:00 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto- und einem Fahrradfahrer, bei dem Letzterer schwer verletzt wurde.

Hildesheim (ots) - Nach ersten Erkenntnissen passierte ein 64-jähriger Hildesheimer mit einem Skoda den Kreuzungsbereich vom dortigen Baumarkt kommend in Richtung Münchewiese. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 24-jährigen Radfahrer aus Hildesheim, der auf dem Cheruskerring in Richtung Steuerwalder Straße unterwegs war.



Die Beteiligten machten bei der anschließenden Unfallaufnahme unterschiedliche Angaben zur Ampelschaltung, so dass der genaue Unfallhergang bislang noch nicht feststeht. Zudem konnten noch nicht alle Zeugen befragt werden.



Der Radfahrer wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.



Der Gesamtschaden wird vorerst auf ca. 3.100 Euro geschätzt.



Zeugen, die Angaben zum Unfall und insbesondere zur Ampelschaltung für die jeweils beteiligten Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.