Giesen/Ahrbergen (chg) - Am 30.11.2023, gegen 11:10 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich zwischen der Bundesstraße 6 (B6) und der Hildesheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Hildesheim (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 74-jähriger Sarstedter die B6 aus Sarstedt kommend in Richtung Hildesheim, trotz der rot zeigenden Ampel fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 69-jährigen aus Giesen, der, aus der Hildesheimer Straße kommend, nach links in Richtung Sarstedt auf die B6 einbiegen wollte. Der 69-jährige wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der insgesamt auf etwa 44.000 Euro geschätzt wird. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme für 45 Minuten in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt, dadurch kam es zu einem erheblichen Verkehrsrückstau auf der Bundesstraße.