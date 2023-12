Bad Salzdetfurth: Am 06.12, gegen 17:40 Uhr touchiert ein weißer Kleinwagen beim rückwärts Ausparken einen schwarzen Mercedes AMG.

Hildesheim (ots) - Eine unabhängige Zeugin beobachtet zunächst den Verkehrsunfall und nimmt verbalen Kontakt zu der Verursacherin auf. Diese scheint jedoch nicht an einer sachgerechten Klärung des Unfalls interessiert zu sein und entfernt sich vom Unfallort mit dem von ihr geführten Pkw.

An dem Mercedes ist ein ca. 12 cm langer Kratzer an der Frontstoßstange entstanden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000.-EUR.



Bei Hinweisen zu der Verursacherin oder dem verursachenden Pkw, melden sie sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.