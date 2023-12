Bad Salzdetfurth/ Bockenem:

Hildesheim (ots) - Am 13.12,2023, um 07:30 Uhr hat sich auf der Kreisstraße 314 zwischen Bültum und Groß Ilde eine Verkehrsunfallflucht ereignet.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein Kleinomnibus des Arbeit-Samariter-Bund(ASB) aus Bültum in Richtung Groß Ilde gefahren. Kurz vor der Ortseinfahrt in Groß Ilde, kommt diesem Kleinbus ein weißer Transporter entgegen, fährt teilweise in die Gegenfahrbahn, sodass es zu einem sogenannten Spiegelklatscher kommt.

Der entgegenkommende weiße Transporter setzt seine Fahrt in Richtung Bültum/Bockenem fort, ohne anzuhalten.

Am Fahrzeug des ASB entsteht ein Sachschaden von ca. 600.-EUR, da der elektronische Außenspiegel stark beschädigt wird.

Ob der linke Außenspiegel bei dem Verkehrsunfallflüchtigen ebenfalls beschädigt ist, scheint wahrscheinlich.



Bei Hinweisen oder Beobachtungen zu diesem unerlaubten Entfernen vom Unfallort melden sie sich Bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.