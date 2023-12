Bad Salzdetfurth / Grasdorf:

Hildesheim (ots) - In der Nacht des 15.12., auf den 16.12.23 fand die HLS-Party der Michelsen Schule Hildesheim im Gewerbegebiet Holle, Ortsteil Grasdorf statt.

Die angereisten Gäste nutzten hierbei die Fahrbahnseiten zum Parken ihrer Pkw.

Auch das beschädigte Kraftfahrzeug, ein Audi A3 mit Hildesheimer Zulassung, wird in der Straße Weizenkamp, am Beginn des dortigen Wendehammers gegen 21:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand abgestellt.

Gegen 02:00 Uhr kommt die Nutzerin zurück und stellt fest, dass die gesamte Fahrertür eingedrückt ist, diverse waagerechte Kratzer über die Fahrertür verlaufen und dass der linke Außenspiegel nach innen umgeklappt und ebenfalls am Außengehäuse zerkratzt ist.

Eine verursachende Person oder eine mögliche schriftliche Nachricht des Verursachers an ihrem beschädigten Kraftfahrzeug kann nicht festgestellt werden, sodass dieser sich offensichtlich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Der festgestellte Schaden beläuft sich auf etwa 4000.-EUR.

Die Polizei Bad Salzdetfurth sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben.



Bei Hinweisen zu dieser Tat melden sie sich Bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.