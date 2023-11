(schü)Am Mittwoch, den 29.11.2023, kam es zwischen 09:45 Uhr und 11:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Dammstraße in Elze.

Hildesheim (ots) - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Dammstraße in Richtung Heinrich-Nagel-Straße und touchierte hierbei den am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw der Marke Volkswagen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.



Die Schadenshöhe am beschädigten Pkw beläuft sich auf ca. 300 Euro.



Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93380 bei der Polizei in Elze zu melden.