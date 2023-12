(bru)Eine 64-jährige Fahrzeughalterin aus Eitzum hatte ihren Pkw VW Golf am 14.12.2023 im Zeitraum von 10.15 Uhr bis 12.30 Uhr in Gronau in der Nordstraße in Höhe Haus Nr. 4 am Fahrbahnrand geparkt.

Hildesheim (ots) - Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein derzeit unbekannter Verursacher offensichtlich beim Vorbeifahren oder Rangieren gegen den linken vorderen Kotflügel ihres VW geprallt war und diesen beschädigt hatte. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Der entstandene Sachschaden am VW wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.