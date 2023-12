Sarstedt - Sonnenkamp (heb) Eine junge Frau parkte ihren weißen Skoda in der Zeit von Dienstag, dem 26.12.2023, bis Donnerstag, dem 28.12.2023, um 20:30 Uhr, in der Straße Am Sonnenkamp, Höhe der Einmündung Lilly-Braun-Straße.

Hildesheim (ots) - Bei ihrer Rückkehr zu ihrem PKW stellte sie fest, dass dieser vorne links an der Stoßstange nicht unerheblich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher verließ den Unfallort unerlaubt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.