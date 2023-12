Giesen (tko) Am 30.12.2023, gegen 10.40 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Giesener mit seinem PKW VW die K 509 von Emmerke nach Giesen.

Hildesheim (ots) - Ein silberfarbener PKW Mercedes Benz befuhr die K 509 in Gegenrichtung. Hinter der Einmündung nach Giesen Schacht geriet der PKW Mercedes Benz auf den Fahrstreifen des 28-Jährigen. Dieser wich daraufhin nach rechts aus, fuhr auf den Grünstreifen und streifte einen Straßenbaum. Durch den Anprall an den Baum überschlug sich der PKW VW und kam auf dem Dach auf der Fahrbahn zum Liegen.

Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen, am PKW entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Der Fahrzeugführer des Mercedes Benz, der den Verkehrsunfall bemerkt haben müsste, setzte seine Fahrt jedoch fort.

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.