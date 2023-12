Nordstemmen/Barnten (chg) - Am 30.11.2023, um 06:35 Uhr, befährt ein 43-jähriger Hannoveraner mit einem Sattelzug die L410 aus Nordstemmen kommend in Richtung Sarstedt.

Hildesheim (ots) - Zwischen den Ortsteilen Barnten und Giften kommt ihm ein blauer LKW der Marke Scania mit Planenverdeck entgegen. Im Begegnungsverkehr kollidieren die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge. Danach entfernt sich der blaue LKW Scania unerlaubt vom Unfallort. Am LKW des 43-jährigen Hannoveraners entsteht durch den Zusammenprall ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Personen die Angaben zum Unfallgeschehen und/oder dem gesuchten Unfallflüchtigen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.