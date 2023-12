Bad Salzdetfurth / OT Bodenburg (bub)

Hildesheim (ots) - Am 12.12.2023, gegen 07:40 Uhr, ist es in der Lamspringer Straße, Höhe der Hausnummer 39, in 31162 Bad Salzdetfurth, OT Bodenburg, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.



Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer parkte mit seinem schwarzen Pkw am rechten Fahrbahnrand. Beim Ausparken touchierte er den vor ihm parkenden grauen Audi A3. Dieser wurde hierbei im Bereich des linken hinteren Kotflügels sowie am linken Seitenspiegel beschädigt.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.



Die Schadenshöhe wird aktuell auf ca. 2.000 Euro geschätzt.



Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.